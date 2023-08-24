Сериал «Ривердейл» официально завершился

Ещё в мае стало известно, что популярный сериал «Ривердейл» закроют в этом году. После долгих лет существования шоу подошло к своему концу — прошедшей ночью вышел финальный эпизод седьмого сезона.

«Ривердейл» крутят ещё с 2017 года. Сериал изначально показывали на телеканале The CW. Он быстро стал популярным, а позже шоу выкупил Netflix и стал показывать его у себя. В итоге проект полностью перекочевал на Netflix.

Шоу больше ориентировано на подростков. В нём поднимаются важные социальные темы, а также затрагиваются проблемы секса, проблемы отношений в семье и школе. Ещё в шоу есть элементы триллера.

Фанаты очень охотно смотрели первые сезоны, но к последним интерес аудитории к проекту сильно угас.