Россиян предупредили о новой мошеннической схеме в «Телеграме»

Газета «Известия» обратила внимание на публикацию издания «РИА Новости», в которой говорится, что «Лаборатория Касперского» обнаружила новую мошенническую схему в «Телеграме», с помощью которой обманывают обычных пользователей.

Злоумышленники выманивают деньги и личную информацию людей под видом обмена валюты. Эксперты призвали не вестись на подобное.

Злоумышленники выманивают деньги под видом обмена валюты в телеграм-боте. Злоумышленники мимикрируют под сервис для онлайн-обмена валюты. Таким образом, мошенники пытаются украсть у русскоязычных пользователей деньги, вместе с тем выманивая личную и финансовую информацию.

Сообщается, что для своих махинаций мошенники даже создали ресурс, на котором предлагается обменять валюту и криптовалюту.