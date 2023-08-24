Россиян предупредили о новой мошеннической схеме в «Телеграме»
Поделиться
Газета «Известия» обратила внимание на публикацию издания «РИА Новости», в которой говорится, что «Лаборатория Касперского» обнаружила новую мошенническую схему в «Телеграме», с помощью которой обманывают обычных пользователей.
Злоумышленники выманивают деньги и личную информацию людей под видом обмена валюты. Эксперты призвали не вестись на подобное.
Злоумышленники выманивают деньги под видом обмена валюты в телеграм-боте. Злоумышленники мимикрируют под сервис для онлайн-обмена валюты. Таким образом, мошенники пытаются украсть у русскоязычных пользователей деньги, вместе с тем выманивая личную и финансовую информацию.
Сообщается, что для своих махинаций мошенники даже создали ресурс, на котором предлагается обменять валюту и криптовалюту.
Комментарии
- 24 августа 2023
-
08:38
-
08:03
-
07:32
-
07:15
-
06:42
- 23 августа 2023
-
22:23
-
21:32
-
21:23
-
20:39
-
20:13
-
20:12
-
19:54
-
19:12
-
18:29
-
18:22
-
17:53
-
17:45
-
17:17
-
16:33
-
16:33
-
16:04
-
15:30
-
15:05
-
14:40
-
13:56
-
13:22
-
12:54
-
12:51
-
12:30
-
12:22
-
12:00
-
11:30
-
10:53
-
10:10
-
09:28
Партнерский контент