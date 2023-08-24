Сериал Fallout выйдет в 2024 году

Компания Amazon объявила, что сериал Fallout выйдет на Amazon Prime в 2024 году. До этого дату выхода не называли, но некоторые фанаты ждали премьеру шоу в этом году.

Также стало известно, что действие проекта развернётся в Лос-Анджелесе после ядерной катастрофы. Главные герои будут выжившими из Убежища 33.

Фото: Amazon

Шоураннерами сериала по Fallout выступают Грэм Вагнер и Женева Робертсон-Дуорет. Пилотный эпизод адаптации снимал Джонатан Нолан, работавший над «Миром Дикого Запада». Одну из главных ролей исполнила Элла Пернелл, вместе с ней снимался Уолтон Гоггинс, который сыграл гуля.

Пока что Amazon не начинала масштабно рекламировать сериал, но это наверняка скоро произойдёт. У шоу до сих пор нет полноценного трейлера или тизера.