Сериал Fallout выйдет в 2024 году
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Компания Amazon объявила, что сериал Fallout выйдет на Amazon Prime в 2024 году. До этого дату выхода не называли, но некоторые фанаты ждали премьеру шоу в этом году.
Также стало известно, что действие проекта развернётся в Лос-Анджелесе после ядерной катастрофы. Главные герои будут выжившими из Убежища 33.
Фото: Amazon
Шоураннерами сериала по Fallout выступают Грэм Вагнер и Женева Робертсон-Дуорет. Пилотный эпизод адаптации снимал Джонатан Нолан, работавший над «Миром Дикого Запада». Одну из главных ролей исполнила Элла Пернелл, вместе с ней снимался Уолтон Гоггинс, который сыграл гуля.
Пока что Amazon не начинала масштабно рекламировать сериал, но это наверняка скоро произойдёт. У шоу до сих пор нет полноценного трейлера или тизера.
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