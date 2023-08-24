Стратегия по «Дюне» Dune: Spice Wars выйдет из раннего доступа в сентябре

Shiro Games и Funcom объявили, что стратегия по «Дюне» Dune: Spice Wars в скором времени покинет ранний доступ Steam. Это случится уже в сентябре, однако точная дата пока неизвестна.

Разработчики проекта решили, что он уже готов для выхода из раннего доступа. К тому же эту новость оценили и фанаты стратегии. В честь скорого выхода в полноценный доступ авторы опубликовали свежий трейлер.

Видео доступно на YouTube-канале Shiro Games | Unlimited. Права на видео принадлежат Funcom.

События проекта разворачиваются во вселенной «Дюны». Игрокам нужно возглавить одну из четырёх фракций и сражаться за власть на пустынной планете Арракис.

Dune: Spice Wars вышла в ранний доступ на ПК ещё в апреле прошлого года.