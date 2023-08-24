Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэйтем и другие пафосные актёры — на постерах «Неудержимых 4»

Lionsgate продолжает рекламную кампанию боевика «Неудержимые 4». Компания опубликовала несколько персональных постеров с главными героями фильма.
На них можно увидеть Сильвестра Сталлоне, Меган Фокс, Джейсона Стэйтема и других актёров в пафосных образах.
Фото: Lionsgate
Фото: Lionsgate
Фото: Lionsgate
Фото: Lionsgate
Фото: Lionsgate
Фото: Lionsgate
Фото: Lionsgate
Фото: Lionsgate
Фото: Lionsgate
Фото: Lionsgate
Помимо культовых Сильвестра Сталлоне, Джейсона Стэйтема и Дольфа Лундгрена, в картине снимутся и новички — Кёртис 50 Cent Джексон, Меган Фокс, Энди Гарсиа и другие актёры. Сюжет картины пока держится в секрете. Поставил картину Скотт Во, известный по «Need for Speed: Жажда скорости».
«Неудержимые» — серия фильмов от Сильвестра Сталлоне и Ави Лернера, вышедшая как дань уважения боевикам 1980-х и 1990-х годов с участием множества известных актёров Голливуда тех лет: от Арнольда Шварценеггера до Чака Норриса.
Премьера фильма состоится 22 сентября, в том числе и в России.
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