Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэйтем и другие пафосные актёры — на постерах «Неудержимых 4»

Lionsgate продолжает рекламную кампанию боевика «Неудержимые 4». Компания опубликовала несколько персональных постеров с главными героями фильма.

На них можно увидеть Сильвестра Сталлоне, Меган Фокс, Джейсона Стэйтема и других актёров в пафосных образах.

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate

Помимо культовых Сильвестра Сталлоне, Джейсона Стэйтема и Дольфа Лундгрена, в картине снимутся и новички — Кёртис 50 Cent Джексон, Меган Фокс, Энди Гарсиа и другие актёры. Сюжет картины пока держится в секрете. Поставил картину Скотт Во, известный по «Need for Speed: Жажда скорости».

«Неудержимые» — серия фильмов от Сильвестра Сталлоне и Ави Лернера, вышедшая как дань уважения боевикам 1980-х и 1990-х годов с участием множества известных актёров Голливуда тех лет: от Арнольда Шварценеггера до Чака Норриса.

Премьера фильма состоится 22 сентября, в том числе и в России.