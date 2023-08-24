Появилось много атмосферного геймплея Alan Wake 2 за Алана Уэйка

На канале GamersPrey появилось большое геймплейное видео Alan Wake 2, записанное с gamescom 2023. Весь геймплей показан за Алана Уэйка. В прошлые разы Remedy показывала официальный геймплей в основном за нового персонажа.

Можно увидеть, как писатель бродит по мрачному и атмосферному городу, попутно сражаясь с тёмными порождениями с помощью света фонарика и пистолета.

Видео доступно на YouTube-канале GamersPrey. Права на видео принадлежат Remedy.

Alan Wake 2 — продолжение Alan Wake, в котором геймерам предстоит вновь погрузиться в кошмары Алана Уэйка. Также для игры будет доступна агент ФБР Сага Андерсон.

Alan Wake 2 выйдет 27 октября на ПК, PS5 и Xbox Series. Игра будет поддерживать русский язык, но без озвучки.