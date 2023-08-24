«Телеграм» оштрафовали на 50 тыс. рублей в России

Суд Москвы назначил административный штраф «Телеграму» в размере 50 тыс. рублей за нарушение законодательства в области оборота персональных данных. Об этом сообщает «Интерфакс», отмечая, что представители «Телеграма» в судебном заседании не участвовали.
«Телеграм» признан виновным в невыполнении требований по защите прав субъектов персональных данных (ч. 5 ст. 13.11 КоАП РФ). Это первый штраф в истории программы Павла Дурова по указанной норме.
Закон «О персональных данных» обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян исключительно на территории России. Требование о локализации применяется к иностранным компаниям, которые не имеют физического присутствия в России и осуществляют деятельность на территории страны.
- 24 августа 2023
-
13:22
-
12:59
-
12:54
-
12:23
-
12:17
-
11:43
-
11:04
-
10:31
-
09:53
-
08:57
-
08:38
-
08:03
-
07:32
-
07:15
-
06:42
- 23 августа 2023
-
22:23
-
21:32
-
21:23
-
20:39
-
20:13
-
20:12
-
19:54
-
19:12
-
18:29
-
18:22
-
17:53
-
17:45
-
17:17
-
16:33
-
16:33
-
16:04
-
15:30
-
15:05
-
14:40
-
13:56