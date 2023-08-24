«Телеграм» оштрафовали на 50 тыс. рублей в России

Суд Москвы назначил административный штраф «Телеграму» в размере 50 тыс. рублей за нарушение законодательства в области оборота персональных данных. Об этом сообщает «Интерфакс», отмечая, что представители «Телеграма» в судебном заседании не участвовали.

«Телеграм» признан виновным в невыполнении требований по защите прав субъектов персональных данных (ч. 5 ст. 13.11 КоАП РФ). Это первый штраф в истории программы Павла Дурова по указанной норме.

Закон «О персональных данных» обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян исключительно на территории России. Требование о локализации применяется к иностранным компаниям, которые не имеют физического присутствия в России и осуществляют деятельность на территории страны.