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Apple предоставит владельцам iPhone инструменты для ремонта смартфона

Apple предоставит владельцам iPhone инструменты для ремонта смартфона
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По информации издания MacRumors, Apple внезапно поддержала законопроект о праве на ремонт SB 244 и направила письмо сенатору Калифорнии Сьюзан Таламантес Эггман с просьбой его принять.

Законопроект требует, чтобы компании предоставляли клиентам инструменты для диагностики и ремонта техники. Раньше Apple не поддерживала SB 244, а теперь сама проявила инициативу. Также сообщается, что Apple уже запустила программу самообслуживания для iPhone и Mac, в рамках которой клиентам предлагаются ремонтные комплекты, руководства по ремонту и различные компоненты для ремонта.

В своём письме Apple заявила, что будет продолжать поддерживать законопроект до тех пор, пока он обеспечивает «защиту клиентов и новаторов».

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