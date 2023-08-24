Дэйзи Ридли и Бен Мендельсон — в трейлере фильма «Дочь Болотного царя»

Кинокомпания Lionsgate опубликовала трейлер фильма Marsh King's Daughter («Дочь Болотного царя»). Главные роли в картине сыграли звезда «Звёздных войн» Дэйзи Ридли и звезда «Капитана Марвел» Бен Мендельсон.
Сюжет картины расскажет о Хелене, которая 12 лет жила в изоляции под присмотром отца. Он — настоящий тиран и убийца, известный под прозвищем Болотный царь. В один день его ловят и сажают в тюрьму, а Хелена начинает жить нормальной жизнью и забывает о прошлом. Спустя много лет её отец сбегает из тюрьмы, а уже взрослая Хелена должна помочь полиции его поймать.
История картины основана на одноимённой книге Карен Дионне.
Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate Movies. Права на видео принадлежат Lionsgate.
Премьера фильма в российском прокате состоится 19 октября. В стране лента выйдет официально.
- 24 августа 2023
-
13:22
-
12:59
-
12:54
-
12:23
-
12:17
-
11:43
-
11:04
-
10:31
-
09:53
-
08:57
-
08:38
-
08:03
-
07:32
-
07:15
-
06:42
- 23 августа 2023
-
22:23
-
21:32
-
21:23
-
20:39
-
20:13
-
20:12
-
19:54
-
19:12
-
18:29
-
18:22
-
17:53
-
17:45
-
17:17
-
16:33
-
16:33
-
16:04
-
15:30
-
15:05
-
14:40
-
13:56