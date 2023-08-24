Дэйзи Ридли и Бен Мендельсон — в трейлере фильма «Дочь Болотного царя»

Кинокомпания Lionsgate опубликовала трейлер фильма Marsh King's Daughter («Дочь Болотного царя»). Главные роли в картине сыграли звезда «Звёздных войн» Дэйзи Ридли и звезда «Капитана Марвел» Бен Мендельсон.

Сюжет картины расскажет о Хелене, которая 12 лет жила в изоляции под присмотром отца. Он — настоящий тиран и убийца, известный под прозвищем Болотный царь. В один день его ловят и сажают в тюрьму, а Хелена начинает жить нормальной жизнью и забывает о прошлом. Спустя много лет её отец сбегает из тюрьмы, а уже взрослая Хелена должна помочь полиции его поймать.

История картины основана на одноимённой книге Карен Дионне.

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate Movies. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Премьера фильма в российском прокате состоится 19 октября. В стране лента выйдет официально.