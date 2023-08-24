Большинство смартфонов на Android станут работать до 30% быстрее

Google начала выпуск одного из важнейших обновлений в истории операционной системы Android. Свежий апдейт значительно ускоряет запуск приложений на смартфонах и планшетах благодаря улучшению работы Android Runtime (ART).

В Google заявили, что обновление улучшит производительность до 30% на всех устройствах на Android 12 и выше вне зависимости от производителя, модели или оболочки. При этом то, насколько быстрее начнут запускаться приложения и операционная система, всё же зависит от конкретного устройства.

Обновление с ускорением работы станет доступно для всех пользователей Android 12 и выше в ближайшие месяцы. Кроме того, апдейт впоследствии выйдет и на Android GO — версии операционной системы для маломощных смартфонов.