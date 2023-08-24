Дензела Вашингтона могут омолодить ради предыстории «Великого уравнителя»

Цифровое омоложение возрастных актёров постепенно становится новым трендом в Голливуде. Вот и режиссёр грядущего «Великого уравнителя 3» Антуан Фукуа признался, что задумывался о применении технологии для омоложения 68-летнего Дензела Вашингтона ради съёмок предыстории его персонажа Роберта МакКолла.

Я много думал о применении цифрового омоложения. Особенно сейчас, когда появились новые технологии, искусственный интеллект и так далее… Можно ли рассказать историю о том, как Роберт МакКолл стал тем, кто он есть?

Фукуа также признался, что ему очень понравилось, как Disney применила цифровое омоложение в «Индиане Джонсе 5». При этом постановщик пока лишь присматривается к технологии и ждёт, когда она станет ещё лучше.

Мировая премьера «Великого уравнителя 3» с Дензелом Вашингтоном состоится уже 1 сентября 2023 года.