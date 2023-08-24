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Хоумлендер и Омни-мэн не станут клонами Супермена в Mortal Kombat 1

Хоумлендер и Омни-мэн не станут клонами Супермена в Mortal Kombat 1
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Недавно стало известно, что в Mortal Kombat 1 появятся персонажи Хоумлендер и Омни-мэн. Некоторые фанаты игры забеспокоились, что герои будут копировать Супермена и станут копиями друг друга.

Недавно руководитель NetherRealm Studios Эд Бун пообщался с журналистом издания IGN. В ходе разговора создателя серии как раз и попросили прокомментировать ситуацию.

Мы не хотим, чтобы они оба обладали теми же способностями, что и Супермен. Наша команда разделит навыки, поэтому герои не станут просто клонами одного и того же персонажа. Они будут играться по-разному. Как минимум героев будут отличать основные атаки.

Предзаказы файтинга уже открыты на всех платформах. Mortal Kombat 1 выступит перезапуском игровой франшизы и представит новый сюжет со знакомыми и свежими персонажами.

Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Главным нововведением, помимо сюжетного перезапуска вселенной, станет механика камео-бойцов — вдобавок к обычному герою дадут выбрать помощника.

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