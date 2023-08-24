Хоумлендер и Омни-мэн не станут клонами Супермена в Mortal Kombat 1
Поделиться
Недавно стало известно, что в Mortal Kombat 1 появятся персонажи Хоумлендер и Омни-мэн. Некоторые фанаты игры забеспокоились, что герои будут копировать Супермена и станут копиями друг друга.
Недавно руководитель NetherRealm Studios Эд Бун пообщался с журналистом издания IGN. В ходе разговора создателя серии как раз и попросили прокомментировать ситуацию.
Мы не хотим, чтобы они оба обладали теми же способностями, что и Супермен. Наша команда разделит навыки, поэтому герои не станут просто клонами одного и того же персонажа. Они будут играться по-разному. Как минимум героев будут отличать основные атаки.
Предзаказы файтинга уже открыты на всех платформах. Mortal Kombat 1 выступит перезапуском игровой франшизы и представит новый сюжет со знакомыми и свежими персонажами.
Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Главным нововведением, помимо сюжетного перезапуска вселенной, станет механика камео-бойцов — вдобавок к обычному герою дадут выбрать помощника.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 августа 2023
-
14:29
-
14:18
-
13:55
-
13:22
-
12:59
-
12:54
-
12:23
-
12:17
-
11:43
-
11:04
-
10:31
-
09:53
-
08:57
-
08:38
-
08:03
-
07:32
-
07:15
-
06:42
- 23 августа 2023
-
22:23
-
21:32
-
21:23
-
20:39
-
20:13
-
20:12
-
19:54
-
19:12
-
18:29
-
18:22
-
17:53
-
17:45
-
17:17
-
16:33
-
16:33
-
16:04
-
15:30
Партнерский контент