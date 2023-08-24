Сценаристка «Друзей» разочаровалась поведением актёров сериала

Недавно бывшая сценаристка ситкома «Друзья» Пэтти Лин призналась, что поведение актёров на съёмочной площадке сильно её разочаровало. Сама Лин присоединилась к команде во время производства седьмого сезона шоу.

Изначально сценаристка была в большом предвкушении, поскольку могла находиться в одной комнате с такими большими звёздами. Однако её положительные ожидания от работы резко рухнули, когда она лично встретилась с актёрами.

По большей части, наши встречи носили мрачный и агрессивный характер. В них не было той лёгкости, которую можно было бы ожидать от процесса создания ситкома.

По словам Пэтти Лин, команде сценаристов пришлось переписать десяток хороших шуток из-за того, что они просто не понравились артистам. За всё время показа сериала на канале NBC успело выйти 10 сезонов.