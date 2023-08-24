Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
The International 2023: Южная Америка. День 3
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Virtus.pro победила NAVI в отборочном матче к The International 2023 по Dota 2

Virtus.pro победила NAVI в отборочном матче к The International 2023 по Dota 2
Комментарии

Состав Virtus.pro по Dota 2 одержал волевую победу над принципиальными соперниками из Natus Vincere в рамках региональной квалификации к главному турниру сезона — The International 2023.

Первая карта затянулась на 71 минуту и завершилась яркой победой NAVI, однако затем «мишки» уверенно выиграли две следующих и вышли в финал верхней сетки. Чтобы пройти на «Инт», VP осталось выиграть два матча.

Dota 2. The International 2023 - Восточная Европа . 1/2 финала (верхняя сетка)
24 августа 2023, четверг. 09:00 МСК
Virtus.pro
Окончен
2 : 1
Natus Vincere

В другом полуфинале One Move уверенно разобралась с HYDRA, а прямо сейчас проходят матчи на вылет. Напомним, четвёртый участник The International 2023 по Dota 2 от нашего региона определится 26 августа.

Фото: Liquipedia

Ранее региональные отборочные в своих регионах смогли выиграть Azure Ray из Китая и американская nouns.

Материалы по теме
Команде Dendi не удалось выйти на The International 2023 по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android