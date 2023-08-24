Virtus.pro победила NAVI в отборочном матче к The International 2023 по Dota 2
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Состав Virtus.pro по Dota 2 одержал волевую победу над принципиальными соперниками из Natus Vincere в рамках региональной квалификации к главному турниру сезона — The International 2023.
Первая карта затянулась на 71 минуту и завершилась яркой победой NAVI, однако затем «мишки» уверенно выиграли две следующих и вышли в финал верхней сетки. Чтобы пройти на «Инт», VP осталось выиграть два матча.
Dota 2. The International 2023 - Восточная Европа . 1/2 финала (верхняя сетка)
24 августа 2023, четверг. 09:00 МСК
Virtus.pro
Окончен
2 : 1
Natus Vincere
В другом полуфинале One Move уверенно разобралась с HYDRA, а прямо сейчас проходят матчи на вылет. Напомним, четвёртый участник The International 2023 по Dota 2 от нашего региона определится 26 августа.
Фото: Liquipedia
Ранее региональные отборочные в своих регионах смогли выиграть Azure Ray из Китая и американская nouns.
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