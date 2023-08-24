Virtus.pro победила NAVI в отборочном матче к The International 2023 по Dota 2

Состав Virtus.pro по Dota 2 одержал волевую победу над принципиальными соперниками из Natus Vincere в рамках региональной квалификации к главному турниру сезона — The International 2023.

Первая карта затянулась на 71 минуту и завершилась яркой победой NAVI, однако затем «мишки» уверенно выиграли две следующих и вышли в финал верхней сетки. Чтобы пройти на «Инт», VP осталось выиграть два матча.

В другом полуфинале One Move уверенно разобралась с HYDRA, а прямо сейчас проходят матчи на вылет. Напомним, четвёртый участник The International 2023 по Dota 2 от нашего региона определится 26 августа.

Фото: Liquipedia

Ранее региональные отборочные в своих регионах смогли выиграть Azure Ray из Китая и американская nouns.