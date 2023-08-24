Опубликован трейлер третьего сезона сериала «Утреннее шоу»

Компания Apple опубликовала первый трейлер третьего сезона драматического сериала «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон в главной роли.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple TV+.

В шоу прибудут новые герои, которых играют звезда «Безумцев» Джон Хэмм и Николь Бахари, наиболее известная по работе в сериалах «Сцены из супружеской жизни» и «Чёрное зеркало». Хэмм играет главу канала UBA Пола Маркса, а Бахари — новую ведущую Кристину Хантер.

Помимо Дженнифер Энистон, к своим ролям вернутся Риз Уизерспун, Марк Дюпласс, Билли Крудап, Джулианна Маргулис, Грете Ли и Карен Питтман.

Выход нового сезона состоится 13 сентября на AppleTV+. В день премьеры в онлайн-кинотеатре Apple будут доступны сразу две серии. После этого каждая новая будет выходить про средам. Всего запланировано 10 эпизодов.