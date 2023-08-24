Тодд Говард не ожидает выпустить The Elder Scrolls 6 раньше 2030 года
Поделиться
Недавно руководитель Bethesda Тодд Говард дал новое интервью журналистам. В ходе разговора разработчик затронул тему The Elder Scrolls 6.
По словам Говарда, он хочет превратить игру в идеальный симулятор фэнтезийного мира. А учитывая, сколько времени прошло с момента анонса, способов добиться этого появилось огромное множество.
Я скажу, что мы хотим, чтобы она играла роль идеального симулятора фэнтезийного мира. И есть разные способы добиться этого, учитывая прошедшее [с момента анонса] время.
Также глава Bethesda заявил, что в ближайшее время точно не собирается завершать карьеру (сейчас разработчику 53 года). Помимо этого Тодд Говард ожидает, что релиза The Elder Scrolls 6 не стоит ждать раньше 2030 года.
The Elder Scrolls 6 анонсировали в 2018 году. На данный момент об игре неизвестно практически ничего, а из доступных материалов в распоряжении игроков есть только тизер пятилетней давности.
Комментарии
- 24 августа 2023
-
19:23
-
19:03
-
18:48
-
18:24
-
18:04
-
17:46
-
17:37
-
17:22
-
16:42
-
16:39
-
16:25
-
16:01
-
15:41
-
15:17
-
14:58
-
14:29
-
14:18
-
13:55
-
13:22
-
12:59
-
12:54
-
12:23
-
12:17
-
11:43
-
11:04
-
10:31
-
09:53
-
08:57
-
08:38
-
08:03
-
07:32
-
07:15
-
06:42
- 23 августа 2023
-
22:23
-
21:32
Партнерский контент