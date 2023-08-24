Тодд Говард не ожидает выпустить The Elder Scrolls 6 раньше 2030 года

Недавно руководитель Bethesda Тодд Говард дал новое интервью журналистам. В ходе разговора разработчик затронул тему The Elder Scrolls 6.

По словам Говарда, он хочет превратить игру в идеальный симулятор фэнтезийного мира. А учитывая, сколько времени прошло с момента анонса, способов добиться этого появилось огромное множество.

Я скажу, что мы хотим, чтобы она играла роль идеального симулятора фэнтезийного мира. И есть разные способы добиться этого, учитывая прошедшее [с момента анонса] время.

Также глава Bethesda заявил, что в ближайшее время точно не собирается завершать карьеру (сейчас разработчику 53 года). Помимо этого Тодд Говард ожидает, что релиза The Elder Scrolls 6 не стоит ждать раньше 2030 года.

The Elder Scrolls 6 анонсировали в 2018 году. На данный момент об игре неизвестно практически ничего, а из доступных материалов в распоряжении игроков есть только тизер пятилетней давности.