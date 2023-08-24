В Starfield появится режим «Новой игры+» — впервые для игр Bethesda

В преддверии скорого выхода космической ролевой игры Starfield руководитель Bethesda стал активнее раздавать интервью журналистам. В последнем из них Тодд Говард рассказал, что тайтл получит режим «Новой игры+».
Детали Говард не раскрыл, однако поделился, что он должен смотивировать геймеров вернуться в проект. Отметим, что Starfield станет первой игрой Bethesda, в которой появится режим «Новой игры+».
Starfield — новая большая игра от разработчиков «Скайрима» и Fallout 4. Авторы обещают бескрайний космос на 1000 планет, интригующий сюжет и по-настоящему эпическое приключение на многие сотни часов.
Релиз Starfield состоится 6 сентября на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass. Обладатели премиального издания смогут начать играть уже 1 сентября, а первые обзоры появятся за сутки до запуска — 31 августа.
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