Седьмой сезон «Рика и Морти» выйдет 15 октября

Создатели комедийного мультсериала «Рика и Морти» объявили в официальном «твиттере» франшизы, что седьмой сезон начнут показывать 15 октября. Всего запланировано 10 эпизодов.

Новые серии покажут впервые без озвучки главных героев Джастином Ройландом. Создатели мультсериала до сих пор не раскрыли, кто теперь занимается записью голосов для Рика и Морти.

Весной соавтора мультсериала «Рика и Морти» Джастина Ройланда признали невиновным в деле о домашнем насилии. Во время судебного разбирательства каналы Adult Swim и Hulu разорвали с ним все отношения, однако даже после вынесения вердикта он так и не вернулся к работе над шоу.

Премьера седьмого сезона «Рика и Морти» состоится на канале Adult Swim и в стриминговом сервисе Netflix.