Раскрыты первые детали смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra — GizmoChina

Издание GizmoChina, со ссылкой на новое рендер-видео от 4RMD, раскрыло первые подробности смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra.

Сообщается, что устройство получит скруглённые титановые рамки по краям корпуса. Дизайн блока с камерами будет такой же, как и в Galaxy S23 Ultra — три из четырёх объективов расположены друг под другом. Исключением является ультраширокоугольная камера, которая располагается правее.

Ещё по словам журналистов, Samsung Galaxy S24 Ultra получит 6,9-дюймовый OLED-экран с частотой обновления до 144 Гц, а также процессор Snapdragon 8 Gen3. Помимо этого, есть информация, что базовые модели смартфона Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus получат плоские рамки корпуса, как у iPhone.

Ожидается, что линейку из Galaxy S24, S24 Plus и S24 Ultra анонсируют в феврале 2024 года.