Для No Man's Sky вышло крупное обновление с расой роботов

Разработчики No Man’s Sky из студии Hello Games презентовали для игры крупное обновление под названием Echoes. Оно уже доступно для скачивания на всех платформах.

Также в честь данного события команда опубликовала трейлер, в котором показала часть нововведений.

Видео доступно на YouTube-канале HelloGamesTube. Права на видео принадлежат Hello Games.

Апдейт добавил в игру расу роботов, намёки на которую были в тайтле уже давно. Геймеры смогут выполнять задания и ритуалы — за них можно получить роботизированные детали и впоследствии создать собственный аватар.

Помимо этого, разработчики улучшили космические сражения. Теперь игроки смогут вступить в бой с пиратскими грузовыми суднами, а на некоторых кораблях появятся щиты, которые можно разрушить только пролетев по специальной траншеи.

No Man's Sky доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Ознакомиться с полным списком изменений можно на официальном сайте игры.