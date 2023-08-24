iPhone 15 Pro выйдет в двух новых расцветках — 9to5Mac

Как сообщают источники 9to5Mac, компания Apple откажется от золотого цвета для iPhone 15 Pro и Pro Max — впервые с 2018 года, когда вышел iPhone XS. Ему на замену придёт серый смартфон, выполненный в натуральном цвете титана.
Кроме того, корпорация планирует отказаться и от тёмно-фиолетового цвета для новой Pro-линейки, сделав ставку на тёмно-синий цвет. Судя по всему, всеми цветовыми изменениями Apple хочет подчеркнуть переход на титан вместо нержавеющей стали. Благодаря этому смартфоны станут немного легче.
Что касается iPhone 15 и iPhone 15 Plus, то устройства должны выйти в пяти расцветках: чёрной, зелёной, синей, жёлтой и розовой. Ближе к весне Apple по традиции представит новые цвета для моделей.
Всеми деталями iPhone 15 компания Apple поделится в середине сентября. По данным СМИ, презентация новой линейки смартфонов пройдёт 13 сентября, а старт продаж намечен на конец месяца.
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