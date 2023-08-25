Baldur's Gate 3 выйдет на Xbox до конца года

Глава студии Larian Свен Винке рассказал, что во время gamescom 2023 ему удалось лично встретиться и поговорить с главой Xbox Филом Спенсером. Темой разговора стал выпуск Baldur's Gate 3 на Xbox Series.

По словам самого Винке, в ходе беседы нашёлся компромисс, благодаря которому проект планируют выпустит на консоли Microsoft до конца этого года. Точную дату не назвали, но изначально выпускать игру на Xbox планировали позже.

Baldur's Gate 3 — ролевая игра Larian Studios, которая получила очень высокие оценки от геймеров и критиков и претендует на звание лучшей игры 2023 года.

Пока что игра доступна только на ПК, но уже 6 сентября проект доберётся до PS5. Для владельцев расширенного издания доступ к тайтлу откроется 3 сентября.