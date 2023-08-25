Во всём мире заметно выросло число утечек информации

По информации газеты «Известия», в первой половине этого года в мире произошло 5,5 тыс. случаев утечки информации. Это в 2,4 раза больше, чем за тот же период 2022 года. Данные предоставила компания Infowatch.

Отмечается, что лидерство по украденным данным принадлежит США. За полгода аналитики зафиксировали 1,9 тыс. случаев компрометации информации компаний и госорганов этой страны.

По той же причине много инцидентов фиксируется и в развитых европейских странах. Однако есть все основания предполагать, что в будущем в лидеры антирейтинга могут вырваться страны Азиатско-Тихоокеанского региона».

В компании обратили внимание на обратные показатели в России. За первое полугодие 2023 года в стране зафиксировали 288 случаев утечки данных. За первые полгода 2022 года их было 341.