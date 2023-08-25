«Барби» в онлайне может выйти на неделю позже
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Цифровой релиз «Барби» должен состояться 5 сентября, но в Сети нашли информацию о том, что по какой-то причине дата выхода ленты в онлайне может измениться. Судя по всему, картину выпустят в цифре на неделю позже, то есть 12 сентября.
На канале YouTube Movies & TV ранее указывалось, что цифровая премьера ленты состоится 5 сентября, а потом информация обновилась. Теперь стоит 12 сентября. Почему дату изменили, неизвестно.
До изменений
Фото: WhenToStream
После изменений
Фото: WhenToStream
Фильм «Барби» вышел в мировой прокат в июле, однако официальных показов в России не было. Если всё сложится, то в кинотеатрах страны картину будут показывать с 9 сентября.
«Барби» получила очень восторженные отзывы от зрителей и критиков. Лента собрала во всём мире более $ 1,2 млрд.
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