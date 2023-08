Один из создателей сериала The Last of Us не против поработать над спин-оффом шоу

Шоураннер The Last of Us Крейг Мейзин рассказал, что не против поработать над каким-нибудь спин-оффом проекта. По его словам, Нил Дракманн наверняка тоже поддержит эту идею.

Также Мейзин подчеркнул, что создание спин-оффа возможно только в том случае, если в нём действительно будет смысл. Также важна и поддержка аудитории.

Конкретно это ещё не обсуждалось, потому что мы сосредоточены на том, чтобы рассказать основную историю. Я не против идеи других шоу, которые могут быть основаны на этих персонажах или этом мире. Если бы это действительно имело смысл, почему бы и нет?

Первый сезон The Last of Us можно посмотреть в HBO Max. В России сериал официально не вышел. Второй сезон проекта ожидается в 2025 году.