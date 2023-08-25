«Оппенгеймера» не покажут в кинотеатрах России — Mash

По информации телеграм-канала Mash, фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» не покажут в кинотеатрах России. Не сработает даже старая схема, по которой зарубежные картины показывали в ходе предсеансного обслуживания.

По данным Mash, большую роль сыграл некий «запрет от вышестоящих инстанций», из-за которого лента не попадёт в российские кинотеатры.

Попадёт ли в итоге «Оппенгеймер» в кинотеатры России, неизвестно. Если посмотреть фильмы на сайтах кинотеатров, то «Оппенгеймера» там даже не будет, а вот «Барби» есть и ожидается уже 9 сентября, если не сдвинут цифровой релиз.

«Оппенгеймер» вышел в прокате во всём мире и получил высокие оценки от критиков и зрителей. Пока что лента не собрала в прокате $ 1 млрд.