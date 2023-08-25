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Для Starfield готовили озвучку главного героя, но потом от неё отказались

Для Starfield готовили озвучку главного героя, но потом от неё отказались
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В Starfield главный герой не будет озвучен, однако изначально Bethesda планировала подарить протагонисту голос. Более того, были записаны даже некоторые реплики, но потом всю работу свернули.

По словам разработчиков, они действительно думали сделать озвучку как у героя в Fallout 4, однако отказались в пользу ролевого отыгрыша. Отсутствие голоса у персонажа поможет каждому геймеру почувствовать индивидуальность.

Starfield — масштабная ролевая игра в космосе, которая предложит геймерам исследовать множество планет. Игроки смогут погрузиться в тайтл и примерить на себя одну из множества ролей.

Релиз игры состоится 6 сентября на ПК и Xbox Series. Обладателям премиального издания доступ откроется 1 сентября.

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