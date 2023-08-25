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Armored Core 6 заняла третье место по пиковому онлайну среди игр FromSoftware в Steam

Armored Core 6 заняла третье место по пиковому онлайну среди игр FromSoftware в Steam
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Armored Core 6 очень хорошо стартовала в Steam. Игра заняла третье место по пиковому онлайну среди всех игр FromSoftware в Steam. Проекту не хватило совсем чуть-чуть, чтобы обойти Dark Souls 3, но это наверняка произойдёт уже в выходные.

Фото: Steam DB

Игры FromSoftware по пиковому онлайну в Steam

  1. Elden Ring — 953 тыс.
  2. Dark Souls 3 — 129,9 тыс.
  3. Armored Core 6 — 129,2 тыс.
  4. Shadows Die Twice — 125 тыс.
  5. Dark Souls 2 — 79 тыс.
  6. Dark Souls Remastered — 24,5 тыс.
  7. Dark Souls 1 — 11 тыс.

Armored Core 6 — новая часть популярной серии в жанре меха, которая почерпнёт многое из прошлых игр студии. Разработчики отмечают, что она понравится в том числе и новичкам, но ветераны серии также не останутся без внимания.

Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Заявлена поддержка русских субтитров.

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