Armored Core 6 заняла третье место по пиковому онлайну среди игр FromSoftware в Steam

Armored Core 6 очень хорошо стартовала в Steam. Игра заняла третье место по пиковому онлайну среди всех игр FromSoftware в Steam. Проекту не хватило совсем чуть-чуть, чтобы обойти Dark Souls 3, но это наверняка произойдёт уже в выходные.

Фото: Steam DB

Игры FromSoftware по пиковому онлайну в Steam

Elden Ring — 953 тыс. Dark Souls 3 — 129,9 тыс. Armored Core 6 — 129,2 тыс. Shadows Die Twice — 125 тыс. Dark Souls 2 — 79 тыс. Dark Souls Remastered — 24,5 тыс. Dark Souls 1 — 11 тыс.

Armored Core 6 — новая часть популярной серии в жанре меха, которая почерпнёт многое из прошлых игр студии. Разработчики отмечают, что она понравится в том числе и новичкам, но ветераны серии также не останутся без внимания.

Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Заявлена поддержка русских субтитров.