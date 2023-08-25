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Тодд Говард наполовину спродюсировал игру про Индиану Джонса

Тодд Говард наполовину спродюсировал игру про Индиану Джонса
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Глава Bethesda Тодд Говард в интервью GQ рассказал, как продвигается разработка игры про Индиану Джонса от студии MachineGames. По его словам, продюсирование проекта им завершено уже наполовину.

По словам Говарда сложно определить, в каком состоянии находится проект. Возможно, разработка тайтла в целом завершена наполовину, или же Тодд имел в виду исполнение своих обязанностей в качестве продюсера. Также глава Bethesda подчеркнул, что в игре не будет акцента на убийстве нацистов.

Они убрали всю тему убийства нацистов. Они делают действительно отличную работу.

Игру про Джонса анонсировали ещё в 2021 году. С тех пор о ней не говорили. Известно, что проект выйдет на ПК и Xbox Series, но пока что нет даже примерной даты выхода.

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