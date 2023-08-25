Фильм «Марвелы» могут выпустить раньше из-за переноса «Дюны 2»
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Сегодня ночью издание Deadline сообщило, что Warner Bros. приняла решение перенести «Дюну 2». В связи с этим картина «Марвелы» про героинь киновселенной Marvel может теперь выйти раньше. Об этом сообщили источники издания Deadline.
Сейчас премьера «Марвелов» ожидается 10 ноября 2023 года, а «Дюна 2» должна была выйти 3-го числа. Не исключено, что теперь новый фильм Marvel Studios выйдет 3 ноября, но это ещё не подтверждено.
Фильм «Марвелы» расскажет о встрече Капитана Марвел, Мисс Марвел и Моники Рамбо. Героини столкнутся с общим врагом и дадут ему отпор. Режиссёром ленты выступила Ниа Дакоста. Сам фильм должен стать важным для киновселенной и лучше раскрыть как Монику, так и Мисс Марвел, хотя у последней даже был собственный сериал.
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