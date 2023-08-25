Появилось первое видео с распаковкой коллекционного издания Starfield с часами
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На канале пользователя TheWayToTheHalo вышло первое видео, в котором можно увидеть распаковку коллекционного издания Starfield. Ролик длится чуть больше 11 минут.
Автор видео детально распаковал издание и показал все его предметы. Напомним, что главная фишка коллекционки — в стиле космической ролевой игры. Также в комплект входят стилбук, кейс, в котором хранятся часы, и другое.
Видео доступно на YouTube-канале TheWayToTheHalo. Права на видео принадлежат TheWayToTheHalo.
Starfield выйдет 6 сентября на ПК и Xbox Series. Для обладателей премиального издания доступ к игре откроется 1 сентября. С релиза проект попадёт в Game Pass.
Напомним, впечатления журналистов от Starfield появятся уже 31 августа в 19:00 мск.
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