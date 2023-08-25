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Сценарист «Форсажа»: я придумал франшизу, но мне не досталось вообще ничего

Сценарист «Форсажа»: я придумал франшизу, но мне не досталось вообще ничего
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Режиссёр «Ярости» и один из сценаристов первого «Форсажа» Дэвид Эйр стал гостем подкаста Real Ones и рассказал о своей незавидной судьбе после выхода первого фильма культовой франшизы. Автор заявил, что именно он внёс множество правок в семейную сагу: перенёс место действия в Лос-Анджелес, сделал картину более приземлённой и посвятил её многонациональным уличным гонкам.

После этого «Форсаж» стал одной из самых крупных франшиз в Голливуде со сборами в более чем $ 7 млрд. Однако самому Эйру не досталось и крупицы той славы и денег, которые получили Вин Дизель, Джастин Лин и другие создатели фильмов про Доминика Торетто.

Самая большая франшиза в Голливуде, а мне не досталось вообще ничего. Мне нечем похвастаться только из-за того, как устроен кинобизнес.

Эйр заявил, что никогда не любил вечеринки, корпоративы и другие мероприятия, которые устраивают в Голливуде после релизов фильмов. По мнению сценариста, в том числе поэтому он так и не стал частью «Форсажа» — его дело развили другие люди, даже не спросив его мнения на этот счёт.

Премьера «Форсажа 11» должна состояться 4 апреля 2025 года. В серию полноценно вернётся Дуэйн Джонсон, который вновь исполнит роль элитного спецагента Люка Хоббса.

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