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Вышел первый постер мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли»

Вышел первый постер мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли»
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Российская анимационная студия «Мельница» представила первый постер мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли». На нём изображены все основные герои франшизы: Добрыня Никитич, Илья Муромец, Алёша Попович, Князь и конь Юлий.

Фото: «Мельница»

«Три богатыря и Пуп Земли» расскажет о новых приключениях знаменитых киногероев. Это будет уже 12-й проект в серии за 19-летнюю историю франшизы. Кроме того, по франшизе также запланирован и мультсериал — в первый сезон должно войти шесть серий по 20 минут.

Премьера мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли» состоится 28 декабря 2023 года во всех кинотеатрах страны. Предыдущий анимационный фильм во франшизе «Три богатыря и Конь на троне» вышел в отечественный прокат 30 декабря 2021 года. Лента собрала 420 млн рублей при бюджете в 180 млн рублей.

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