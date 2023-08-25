Вышел первый постер мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли»

Российская анимационная студия «Мельница» представила первый постер мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли». На нём изображены все основные герои франшизы: Добрыня Никитич, Илья Муромец, Алёша Попович, Князь и конь Юлий.
Фото: «Мельница»
«Три богатыря и Пуп Земли» расскажет о новых приключениях знаменитых киногероев. Это будет уже 12-й проект в серии за 19-летнюю историю франшизы. Кроме того, по франшизе также запланирован и мультсериал — в первый сезон должно войти шесть серий по 20 минут.
Премьера мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли» состоится 28 декабря 2023 года во всех кинотеатрах страны. Предыдущий анимационный фильм во франшизе «Три богатыря и Конь на троне» вышел в отечественный прокат 30 декабря 2021 года. Лента собрала 420 млн рублей при бюджете в 180 млн рублей.
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