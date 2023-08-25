Названы самые популярные смартфоны у молодёжи в России
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Издание iPhones.ru со ссылкой на оператора сотовой связи Yota раскрыло самые популярные смартфоны у молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет в России. Лидирует, конечно же, гаджет Apple.
На первом месте оказался iPhone 11. За ним идут iPhone XR, iPhone 13 и iPhone 12. Также в топе есть Xiaomi Redmi 9A, iPhone 7 и Samsung Galaxy A32. Отмечается, что девушки в возрасте от 16 до 25 лет пользуются только iPhone, а парни чаще пользуются бюджетными Android.
Самые популярные смартфоны у молодёжи в России
- iPhone 11.
- iPhone XR.
- iPhone 13.
- iPhone 12.
- Xiaomi Redmi 9A.
- iPhone 7.
- Xiaomi Redmi 9C NFC.
- Samsung Galaxy A12.
- Samsung Galaxy A32.
- Samsung Galaxy A51.
После введённых санкций в 2022 году в России стремительно развивается рынок китайских смартфонов.
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