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Названы самые популярные смартфоны у молодёжи в России

Названы самые популярные смартфоны у молодёжи в России
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Издание iPhones.ru со ссылкой на оператора сотовой связи Yota раскрыло самые популярные смартфоны у молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет в России. Лидирует, конечно же, гаджет Apple.

На первом месте оказался iPhone 11. За ним идут iPhone XR, iPhone 13 и iPhone 12. Также в топе есть Xiaomi Redmi 9A, iPhone 7 и Samsung Galaxy A32. Отмечается, что девушки в возрасте от 16 до 25 лет пользуются только iPhone, а парни чаще пользуются бюджетными Android.

Самые популярные смартфоны у молодёжи в России

  1. iPhone 11.
  2. iPhone XR.
  3. iPhone 13.
  4. iPhone 12.
  5. Xiaomi Redmi 9A.
  6. iPhone 7.
  7. Xiaomi Redmi 9C NFC.
  8. Samsung Galaxy A12.
  9. Samsung Galaxy A32.
  10. Samsung Galaxy A51.

После введённых санкций в 2022 году в России стремительно развивается рынок китайских смартфонов.

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