Названы самые популярные смартфоны у молодёжи в России

Издание iPhones.ru со ссылкой на оператора сотовой связи Yota раскрыло самые популярные смартфоны у молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет в России. Лидирует, конечно же, гаджет Apple.

На первом месте оказался iPhone 11. За ним идут iPhone XR, iPhone 13 и iPhone 12. Также в топе есть Xiaomi Redmi 9A, iPhone 7 и Samsung Galaxy A32. Отмечается, что девушки в возрасте от 16 до 25 лет пользуются только iPhone, а парни чаще пользуются бюджетными Android.

Самые популярные смартфоны у молодёжи в России

iPhone 11. iPhone XR. iPhone 13. iPhone 12. Xiaomi Redmi 9A. iPhone 7. Xiaomi Redmi 9C NFC. Samsung Galaxy A12. Samsung Galaxy A32. Samsung Galaxy A51.

После введённых санкций в 2022 году в России стремительно развивается рынок китайских смартфонов.