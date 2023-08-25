Фильм «Мег 2: Впадина» с Джейсоном Стэйтемом вышел в онлайне

25 августа фильм «Мег 2: Впадина» вышел в цифровых сервисах. Боевик с Джейсоном Стэйтемом уже можно посмотреть в том числе на Amazon и в iTunes. Таким образом, лента пробыла в кинотеатрах всего лишь три недели. Интересно, что изначально релиз был намечен на 12 сентября, однако Warner Bros. приняла решение перенести премьеру на три недели назад.
«Мег 2: Впадина» — продолжение фильма 2018 года «Мег: Монстр глубины». Боевик рассказывает о спасателе-ныряльщике по имени Джонас Тейлор, который вынужден сражаться с гигантскими акулами и динозаврами, попутно раскрывая глобальный заговор неких влиятельных людей.
Лента с Джейсоном Стэйтемом вышла в начале августа и уже заработала более $ 320 млн. Картина получает довольно смешанные отзывы от зрителей, однако в Китае «Мег 2» стал большим хитом, собрав более $ 68 млн за первые недели.
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