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Фильм «Мег 2: Впадина» с Джейсоном Стэйтемом вышел в онлайне

Фильм «Мег 2: Впадина» с Джейсоном Стэйтемом вышел в онлайне
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25 августа фильм «Мег 2: Впадина» вышел в цифровых сервисах. Боевик с Джейсоном Стэйтемом уже можно посмотреть в том числе на Amazon и в iTunes. Таким образом, лента пробыла в кинотеатрах всего лишь три недели. Интересно, что изначально релиз был намечен на 12 сентября, однако Warner Bros. приняла решение перенести премьеру на три недели назад.

«Мег 2: Впадина» — продолжение фильма 2018 года «Мег: Монстр глубины». Боевик рассказывает о спасателе-ныряльщике по имени Джонас Тейлор, который вынужден сражаться с гигантскими акулами и динозаврами, попутно раскрывая глобальный заговор неких влиятельных людей.

Лента с Джейсоном Стэйтемом вышла в начале августа и уже заработала более $ 320 млн. Картина получает довольно смешанные отзывы от зрителей, однако в Китае «Мег 2» стал большим хитом, собрав более $ 68 млн за первые недели.

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