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Для Baldur's Gate 3 вышел первый большой патч с 1000 исправлений

Разработчики Baldur's Gate 3 из Larian выпустили для игры первый полноценный патч, в котором исправили больше 1000 багов. Апдейт уже доступен для загрузки, а его размер составил 2 ГБ.

Главные изменения

Исправлена сцена поцелуя с невысокими персонажами.

Исправлен баг, из-за которого герои бесконечно падали.

Исправлен баг, из-за которого в кооперативе нельзя было собрать лут с трупов противников.

Исправлено завершение романтической сцены с Шэдоухарт, которое не воспроизводилось у некоторых геймеров.

Исправлены многие визуальные баги.

С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте Baldur's Gate 3.

Помимо этого, команда уже приступила к работе над вторым патчем. Следующий апдейт должен улучшить производительность в последнем акте игры.

Пока что игра доступна только на ПК, но уже 6 сентября проект доберётся до PS5. Для владельцев расширенного издания доступ к тайтлу откроется 3 сентября.