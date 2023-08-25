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Для Baldur's Gate 3 вышел первый большой патч с 1000 исправлений

Для Baldur's Gate 3 вышел первый большой патч с 1000 исправлений
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Разработчики Baldur's Gate 3 из Larian выпустили для игры первый полноценный патч, в котором исправили больше 1000 багов. Апдейт уже доступен для загрузки, а его размер составил 2 ГБ.

Главные изменения

  • Исправлена сцена поцелуя с невысокими персонажами.
  • Исправлен баг, из-за которого герои бесконечно падали.
  • Исправлен баг, из-за которого в кооперативе нельзя было собрать лут с трупов противников.
  • Исправлено завершение романтической сцены с Шэдоухарт, которое не воспроизводилось у некоторых геймеров.
  • Исправлены многие визуальные баги.

С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте Baldur's Gate 3.

Помимо этого, команда уже приступила к работе над вторым патчем. Следующий апдейт должен улучшить производительность в последнем акте игры.

Пока что игра доступна только на ПК, но уже 6 сентября проект доберётся до PS5. Для владельцев расширенного издания доступ к тайтлу откроется 3 сентября.

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