Журналисты показали 14 минут нового геймплея Warhammer 40,000: Space Marine 2

На gamescom 2023 разработчики брутального шутера Warhammer 40,000: Space Marine 2 дали журналистам и блогерам опробовать раннюю версию проекта. Представители издания IGN также смогли сыграть в тайтл и опубликовали на своём YouTube-канале 14-минутный геймплейный ролик.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Saber Interactive.
В видео показали массовое сражение двух армий, перестрелку с противниками и возможности ближнего боя. Стоит также отметить, что с графической точки зрения экшен выглядит весьма современно.
Warhammer 40,000: Space Marine 2 переведут на русский язык. За создание сиквела Space Marine отвечает студия Saber Interactive. Релиз состоится только на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. На консолях прошлого поколения проект не выйдет.
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