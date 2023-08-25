Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
The International 2023: Южная Америка. День 4
Начало прямой трансляции
07:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone добавили скин Ники Минаж

В Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone добавили скин Ники Минаж
Аудио-версия:
Комментарии

Разработчики Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone из Activision добавили в игру скин певицы Ники Минаж. Облик артистки появился в шутере в честь 50-летия хип-хопа вместе со Снуп Доггом, который стал доступен ранее.

Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.

Стоимость бандла с Ники Минаж составила 2400 очков Call of Duty. Помимо самого скина, в него также входят загрузочный экран, два чертежа для оружия и розовая расцветка для внедорожника.

Ещё у облика есть реплики, которые, скорее всего, озвучила сама Ники Минаж. На данный момент в Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone проходит пятый сезон.

Релиз Call of Duty: Modern Warfare 3 состоится 10 ноября на ПК и консолях. Игра выйдет с русской озвучкой и субтитрами.

Материалы по теме
Раскрыты девять минут кампании Call of Duty: Modern Warfare 3 с проникновением в тюрьму
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android