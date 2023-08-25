В Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone добавили скин Ники Минаж

Разработчики Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone из Activision добавили в игру скин певицы Ники Минаж. Облик артистки появился в шутере в честь 50-летия хип-хопа вместе со Снуп Доггом, который стал доступен ранее.

Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.

Стоимость бандла с Ники Минаж составила 2400 очков Call of Duty. Помимо самого скина, в него также входят загрузочный экран, два чертежа для оружия и розовая расцветка для внедорожника.

Ещё у облика есть реплики, которые, скорее всего, озвучила сама Ники Минаж. На данный момент в Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone проходит пятый сезон.

Релиз Call of Duty: Modern Warfare 3 состоится 10 ноября на ПК и консолях. Игра выйдет с русской озвучкой и субтитрами.