Armored Core 6 слили на торренты в день релиза

Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.

За несколько недель до выхода Armored Core 6 стало известно, что игра получит защиту сразу двух антипиратских систем: Easy Anti-Cheat и Arxan. Уберечь экшен от взлома это не помогло — тайтл оказался на торрентах прямо в день релиза.

Что касается результатов игры, то она заняла третье место по пиковому онлайну среди всех проектов FromSoftware в Steam. Тайтлу не хватило совсем чуть-чуть, чтобы обойти Dark Souls 3, но это наверняка произойдёт уже в выходные.

Armored Core 6 — новая часть культовой серии в жанре меха, которая почерпнёт многое из прошлых игр студии. Разработчики заявили, что она понравится в том числе и новичкам, но ветераны серии также не останутся без внимания.

Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Заявлена поддержка русских субтитров.