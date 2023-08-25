В Mortal Kombat 1 воплотили главную мечту Эда Буна

На выставке gamescom 2023 журналисты IGN взяли небольшое интервью у руководителя студии NetherRealm Эда Буна. Представитель издания спросил у разработчика, кого бы они ещё хотели видеть в играх серии Mortal Kombat.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат IGN.
Эд Бун поделился, что ещё со времён работы над первой частью Mortal Kombat всегда хотел добавить в файтинг Жан-Клода ван Дамма. В Mortal Kombat 1 создателю франшизы удалось воплотить в жизнь свою мечту — легендарный актёр появится в игре в качестве скина для Джонни Кейджа.
Также Бун отметил, что в разных частях серии уже появлялись Терминатор, Рэмбо, Чужой и Робокоп. В связи с этим разработчик отметил, что его желания насчёт играбельных персонажей в файтинге теперь полностью удовлетворены.
Предзаказы файтинга уже открыты на всех платформах. Mortal Kombat 1 выступит перезапуском игровой франшизы и представит новый сюжет со знакомыми и свежими персонажами.
Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Главным нововведением, помимо сюжетного перезапуска вселенной, станет механика камео-бойцов — вдобавок к обычному герою дадут выбрать помощника.
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