СМИ показали встречу актёров «Счастливы вместе» перед съёмками «Букиных»

В начале июля стало известно, что культовый сериал «Счастливы вместе» получит продолжение и выйдет под названием «Букины». Судя по всему, подготовка к съёмкам идёт полным ходом — PR-директор телеканала ТНТ Анна Афанасьева показала кадры со встречи основных актёров шоу вместе с братьями Андреасян.
На встрече присутствовали Виктор Логинов, Наталья Бочкарёва и Александр Якин — исполнители главных ролей в «Счастливы вместе». При этом Дарьи Сагаловой на ней замечено не было: возможно, исполнительница роли Светы в этот момент была занята другим проектом.
Фото со встречи
Фото: ТНТ
Фото: ТНТ
Фото: ТНТ
Фото: ТНТ
Оригинальное шоу выходило с 10 марта 2006 года по 2 января 2013 года. У сериала «Букины» пока нет точной даты премьеры, однако его наверняка не стоит ждать раньше 2024 года. В первый сезон должно войти десять эпизодов.
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