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Смесь God of War и Life is Strange — главное из превью Banishers: Ghosts of New Eden

Смесь God of War и Life is Strange — главное из превью Banishers: Ghosts of New Eden
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До релиза экшена Banishers: Ghosts of New Eden от авторов Life Is Strange и Vampyr остаётся несколько месяцев. Однако журналист издания IGN уже успел опробовать будущий тайтл и поделиться своими впечатлениями от увиденного.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Don’t Nod.

Обозреватель отметил, что игровой процесс напоминает последние две части God of War, только ко всему этому прикручена механика выборов из Life is Strange. Уровни в проекте линейные, однако достаточно обширны, чтобы заняться их исследованием.

Во время сражений главный герой может стрелять по врагам из мушкета, однако на перезарядку орудия уходит большое количество времени. Из-за этого геймеру придётся часто вступать с противниками в рукопашный бой. Боевая система позволяет использовать слабые/сильные атаки, делать уклонения и ставить блок.

Сюжет крутится вокруг двух влюблённых друг в друга охотников на призраков — Антее Дуарте и Рэде Макрайте. В один момент Антея погибает и становится духом, который может помогать протагонисту в схватках с неприятелями. Главный герой желает воскресить возлюбленную, однако на этом пути ему предстоит сделать ряд сложных выборов.

Релиз Banishers: Ghosts of New Eden состоится 7 ноября на ПК, PS5 и Xbox Series.

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