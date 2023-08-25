WhatsApp стал самым популярным интернет-сервисом России в июле

Компания Mediascope Cross Web опубликовала новое исследование. Из него стало известно, что самым популярным интернет-сервисом в июле 2023 года в России стал WhatsApp — ежедневно им пользовались 80,2 млн человек.

Фото: Mediascope Cross Web

Показатели значительно опережают результаты Яндекса и Google: 66,7 млн и 63,2 млн посетителей соответственно. «Телеграм» и «ВКонтакте» расположились на четвёртом и пятом местах — 54,3 млн и 52,6 млн человек.

На шестом и седьмом местах расположились YouTube со «Сбером» с их 52,1 млн и 43,3 млн посещений. Что касается скорости прироста аудитории, то в данном вопросе лидирует интернет-магазин Wildberries с показателем +70,3%.

Также недавно стало известно, что в июле в России «ВКонтакте» стала популярнее мессенджера «Телеграм» среди пользователей мобильного интернета.