Онлайн Armored Core 6 превзошёл Dark Souls 3 и Sekiro в Steam

Сегодня, 25 августа, состоялся релиз Armored Core 6 — игра очень хорошо стартовала в Steam. Буквально час назад онлайн тайтла превысил 144 тысяч человек.
Фото: Steam
Такого количества игроков хватило, чтобы обойти Dark Souls 3 вместе с Sekiro: Shadows Die Twice и занять второе место по пиковому онлайну среди всех проектов FromSoftware в Steam. Вероятно, в выходные Armored Core 6 сможет побить свой рекорд по количеству геймеров, однако обогнать Elden Ring (953 тысяч) ей навряд ли удастся.
Игры FromSoftware по пиковому онлайну в Steam
- Elden Ring — 953 тыс.
- Armored Core 6 — 144 тыс.
- Dark Souls 3 — 129,9 тыс.
- Shadows Die Twice — 125 тыс.
- Dark Souls 2 — 79 тыс.
- Dark Souls Remastered — 24,5 тыс.
- Dark Souls 1 — 11 тыс.
Armored Core 6 — новая часть культовой серии в жанре меха, которая почерпнёт многое из прошлых игр студии. Разработчики заявили, что она понравится в том числе и новичкам, но ветераны серии также не останутся без внимания.
Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Тайтл поддерживает русские субтитры.
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