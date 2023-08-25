Онлайн Armored Core 6 превзошёл Dark Souls 3 и Sekiro в Steam

Сегодня, 25 августа, состоялся релиз Armored Core 6 — игра очень хорошо стартовала в Steam. Буквально час назад онлайн тайтла превысил 144 тысяч человек.

Фото: Steam

Такого количества игроков хватило, чтобы обойти Dark Souls 3 вместе с Sekiro: Shadows Die Twice и занять второе место по пиковому онлайну среди всех проектов FromSoftware в Steam. Вероятно, в выходные Armored Core 6 сможет побить свой рекорд по количеству геймеров, однако обогнать Elden Ring (953 тысяч) ей навряд ли удастся.

Игры FromSoftware по пиковому онлайну в Steam

Elden Ring — 953 тыс. Armored Core 6 — 144 тыс. Dark Souls 3 — 129,9 тыс. Shadows Die Twice — 125 тыс. Dark Souls 2 — 79 тыс. Dark Souls Remastered — 24,5 тыс. Dark Souls 1 — 11 тыс.

Armored Core 6 — новая часть культовой серии в жанре меха, которая почерпнёт многое из прошлых игр студии. Разработчики заявили, что она понравится в том числе и новичкам, но ветераны серии также не останутся без внимания.

Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Тайтл поддерживает русские субтитры.