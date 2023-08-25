В трейлере Avatar: Frontiers of Pandora показали ПК-версию игры по «Аватару»

Студия Ubisoft опубликовала новый трейлер Avatar: Frontiers of Pandora — видеоигры по мотивам культового фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона. В ролике рассказали об особенностях ПК-версии тайтла.
Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.
Разработчики отдельно отметили, что проект получит поддержку трассировки лучей и технологии AMD FSR 2. Первая функция позволит геймерам увидеть красочный мир Пандоры на новом уровне, а вторая — обеспечит более стабильную производительность.
Также авторы Avatar: Frontiers of Pandora заявили, что пользователи смогут изменить в игре множество графических настроек и пройти тайтл на ультрашироких мониторах. Помимо этого, в экшене появится встроенный бенчмарк.
События игры не будут пересекаться с сюжетом серии фильмов «Аватар», хотя будут полностью вписываться в историю франшизы. Frontiers of Pandora расскажет о повзрослевшей девочке из на'ви, похищенной людьми 15 лет назад.
Avatar: Frontiers of Pandora выйдет 7 декабря на ПК, Xbox Series и PS5. Игра будет поддерживать русские субтитры.
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