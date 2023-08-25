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Жестокая резня на улицах Токио в трейлере второго сезона аниме «Магическая битва»

Жестокая резня на улицах Токио в трейлере второго сезона аниме «Магическая битва»
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Авторы аниме «Магическая битва» из MAPPA опубликовали на своём YouTube-канале трейлер второй половины второго сезона шоу. В ролике показали сюжетную арку «Инцидент в Сибуя» и Годжо Сатору — одного из главных героев.

Видео доступно на YouTube-канале TOHO animation. Права на видео принадлежат MAPPA.

Вторую половину второго сезона посвятят Гето Сугуру, главному злодею аниме, и его группе проклятий, которые устраивают массовую резню в Токио. Создатели шоу расскажут о событиях, которые происходили задолго до первого сезона и полнометражного фильма.

Пять серий второго сезона уже вышли — они были посвящены прошлому Годжо и его учёбе в академии. Остальные 18 эпизодов начнут выходить с 31 августа. Всего во втором сезоне будет 23 серии.

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