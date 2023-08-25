Российский киберспортсмен xannyy признался, что участвовал в подставных матчах в Dota 2

Бывший игрок Gambit Esports, Team Empire и HellRaisers по Dota 2 Арслан xannyy Шаджанов написал открытое письмо, в котором рассказал об участии в двух подставных матчах на профессиональной сцене.

Киберспортсмен признался, что в 2022 году долгое время не мог зарабатывать и набрал долгов, поэтому принял предложение проиграть два матча за сумму в $ 4,5 тыс. По словам Арслана, тиммейты поняли это, но не стали поднимать шума — игрока просто по-тихому убрали из состава Team Empire.

После этого я позвонил 633 и Shachlo и объяснил, что натворил фигню. Во время звонка я даже не знал, что им сказать, кроме как «извините, парни, я дурак, так вышло». Они молчали, им было очень обидно, так как они старались. Shachlo по понятным причинам сразу же удалил меня из друзей.

Фото: Escorenews

После этого Шаджанов планировал отказаться от нечестной игры, однако организатор договорных матчей начал шантажировать его, угрожая слить всю информацию в СМИ и руководству его новых клубов.

Когда он рассказал об этом, мне начали причислять очень много вещей, с которыми я не был связан. Организация HF была вынуждена заплатить Sensibility $ 2 тыс. за молчание. Тем самым конфликт был урегулирован, но на самом деле это просто сыграло ему на руку. Потом я перешёл в европейскую организацию iVy, и ситуация повторилась.

Фото: Escorenews

По словам киберспортсмена, он готов понести наказание за эти два матча, однако непричастен к другим вещам, в которых его обвиняют в сообществе. Шаджанов также извинился перед бывшими партнёрами и отметил, что хочет стать хорошим примером того, как не стоит поступать профессиональным игрокам.