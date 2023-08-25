Российский киберспортсмен xannyy признался, что участвовал в подставных матчах в Dota 2

Бывший игрок Gambit Esports, Team Empire и HellRaisers по Dota 2 Арслан xannyy Шаджанов написал открытое письмо, в котором рассказал об участии в двух подставных матчах на профессиональной сцене.
Киберспортсмен признался, что в 2022 году долгое время не мог зарабатывать и набрал долгов, поэтому принял предложение проиграть два матча за сумму в $ 4,5 тыс. По словам Арслана, тиммейты поняли это, но не стали поднимать шума — игрока просто по-тихому убрали из состава Team Empire.
После этого я позвонил 633 и Shachlo и объяснил, что натворил фигню. Во время звонка я даже не знал, что им сказать, кроме как «извините, парни, я дурак, так вышло». Они молчали, им было очень обидно, так как они старались. Shachlo по понятным причинам сразу же удалил меня из друзей.
Фото: Escorenews
После этого Шаджанов планировал отказаться от нечестной игры, однако организатор договорных матчей начал шантажировать его, угрожая слить всю информацию в СМИ и руководству его новых клубов.
Когда он рассказал об этом, мне начали причислять очень много вещей, с которыми я не был связан. Организация HF была вынуждена заплатить Sensibility $ 2 тыс. за молчание. Тем самым конфликт был урегулирован, но на самом деле это просто сыграло ему на руку. Потом я перешёл в европейскую организацию iVy, и ситуация повторилась.
Фото: Escorenews
По словам киберспортсмена, он готов понести наказание за эти два матча, однако непричастен к другим вещам, в которых его обвиняют в сообществе. Шаджанов также извинился перед бывшими партнёрами и отметил, что хочет стать хорошим примером того, как не стоит поступать профессиональным игрокам.
- 25 августа 2023
-
19:18
-
18:52
-
18:42
-
18:25
-
18:17
-
18:04
-
17:49
-
17:16
-
16:59
-
16:28
-
16:04
-
15:45
-
15:42
-
15:07
-
14:54
-
14:41
-
14:25
-
14:23
-
14:07
-
13:50
-
13:21
-
12:54
-
12:51
-
12:23
-
12:15
-
11:42
-
10:58
-
10:10
-
09:45
-
09:22
-
08:46
-
08:10
-
07:44
-
07:05
-
06:35