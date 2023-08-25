Бюджет самой дорогой игры в истории Star Citizen превысил $ 600 млн

На днях общий бюджет многострадального космического симулятора Star Citizen перевалил отметку в $ 600 млн. Самая дорогая игра в мире продолжает набирать обороты: общее количество зарегистрированных аккаунтов превысило 4,7 млн человек, из которых почти 2 млн пользователей пожертвовали деньги на проект Криса Робертса.
Star Citizen обогнала по затратам на разработку все самые известные и крупные игры: Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, GTA 5, Star Wars: The Old Republic и т. д. Наверняка тайтл будет оставаться самым дорогим проектом за всю историю индустрии ещё много лет.
Несмотря на невероятный бюджет и вовлечённость игроков, разработчики не спешат выпускать игру из альфа-тестирования. Создатели ранее заявляли, что Star Citizen точно не выйдет до 2027 года: к тому времени бюджет проекта может превысить $ 1 млрд.
- 25 августа 2023
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