Компания AMD представила видеокарты Radeon RX 7700 XT и RX 7800 XT

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В рамках проведения презентации gamescom 2023 компания AMD анонсировала новую линейку видеокарт — Radeon RX 7700 XT и RX 7800 XT. Оба графических процессора будут продаваться в «среднем» ценовом сегменте.

Также производитель заверил, что устройства получат полную поддержку будущей технологии FSR 3.0. За RX 7800 XT просят $ 449, а за RX 7800 XT — $ 499.

Фото: AMD

Характеристики RX 7700 XT

Количество ядер – 3840

Видеопамять – 16G гигабайт GDDR6

Пропускная способность — 624 ГБ/с

Энергопотребление – 263 Вт

Характеристики RX 7800 XT

Количество ядер – 3540

Видеопамять – 12G гигабайт GDDR6

Пропускная способность – 432 ГБ/с

Энергопотребление — 245 Вт

Помимо этого, AMD сравнила RTX 4070/RX 7800 XT в разных играх и поделилась результатами тестирования. Отметим, что к графику компании стоит относиться со скепсисом и дождаться тестов от независимых экспертов.

Фото: AMD

Две видеокарты из линейки появятся в продаже в сентябре этого года. Технология генерации кадров FSR 3.0 выйдет в начале 2024 года.