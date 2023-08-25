Компания AMD представила видеокарты Radeon RX 7700 XT и RX 7800 XT
Поделиться
В рамках проведения презентации gamescom 2023 компания AMD анонсировала новую линейку видеокарт — Radeon RX 7700 XT и RX 7800 XT. Оба графических процессора будут продаваться в «среднем» ценовом сегменте.
Также производитель заверил, что устройства получат полную поддержку будущей технологии FSR 3.0. За RX 7800 XT просят $ 449, а за RX 7800 XT — $ 499.
Фото: AMD
Характеристики RX 7700 XT
- Количество ядер – 3840
- Видеопамять – 16G гигабайт GDDR6
- Пропускная способность — 624 ГБ/с
- Энергопотребление – 263 Вт
Характеристики RX 7800 XT
- Количество ядер – 3540
- Видеопамять – 12G гигабайт GDDR6
- Пропускная способность – 432 ГБ/с
- Энергопотребление — 245 Вт
Помимо этого, AMD сравнила RTX 4070/RX 7800 XT в разных играх и поделилась результатами тестирования. Отметим, что к графику компании стоит относиться со скепсисом и дождаться тестов от независимых экспертов.
Фото: AMD
Две видеокарты из линейки появятся в продаже в сентябре этого года. Технология генерации кадров FSR 3.0 выйдет в начале 2024 года.
Комментарии
- 25 августа 2023
-
19:53
-
19:18
-
18:52
-
18:42
-
18:25
-
18:17
-
18:04
-
17:49
-
17:16
-
16:59
-
16:28
-
16:04
-
15:45
-
15:42
-
15:07
-
14:54
-
14:41
-
14:25
-
14:23
-
14:07
-
13:50
-
13:21
-
12:54
-
12:51
-
12:23
-
12:15
-
11:42
-
10:58
-
10:10
-
09:45
-
09:22
-
08:46
-
08:10
-
07:44
-
07:05
Партнерский контент