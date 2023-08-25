В Сети завирусился фанатский трейлер «Во все тяжкие 2»

Пару дней назад блогер Chubs опубликовал на своём канале фанатский трейлер «Во все тяжкие 2» — продолжения культового сериала про криминальную жизнь школьного учителя химии Уолтера Уайта и его ученика Джесси Пинкмана.
Всего за несколько дней просмотры на видео перешагнули отметку почти в три миллиона.
Видео доступно на YouTube-канале Chubs. Права на видео принадлежат Sony Pictures Television.
В ролике используются кадры из разных фильмов с участием актёров сериала. Также энтузиаст выстроил реплики персонажей так, что они образуют новую сюжетную линию. В видео фигурируют Брайан Крэнстон, Анна Ганн, Аарон Пол, Дин Норрис, Боб Оденкёрк, Джанкарло Эспозито и другие.
Сериал «Во все тяжкие» выходил с 2008 по 2013 год. Всего за это время успело выйти пять сезонов. Также в 2019 году вышел фильм El Camino, который рассказывает о судьбе Джесси Пинкмана после основных событий шоу.
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